Красный Крест направил на неподконтрольную территорию Донбасса стройматериалы

Международный комитет Красного Креста направил 18 тонн стройматериалов жителям неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Международный комитет Красного Креста продолжает заботиться о жителях временно оккупированных территорий Украины, которые вынужденно проживают под российско-оккупационной властью в условиях войны. 4 грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста сегодня проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев – Донецк», – говорится в сообщении.

Сообщается, что грузовики перевозили для жителей неподконтрольной территории более 18 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры.

В пресс-службе также отметили, что пограничники и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд на неподконтрольную территорию.