«Пенопластовые дома» и «нижняя» часть 88-го квартала: Житель Горловки опубликовал новые кадры (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал в одном из районов города – жилмассиве 88 квартал.

Мужчина показал улицы Великан, Минская, Кияна, а также известные среди местных жителей «пенопластовые дома»: это должны были быть современные коттеджи, но они не были достроены в 90-е годы.

Также мужчина показал детский сад, школу №88.

Побывал Олег и в «нижней» части 88-го квартала, на улицах Матросова и Украинской, возле супермаркета и местного мини-рынка. Из-за домов по ул. Украинской виднеется террикон шахты им. Ленина.