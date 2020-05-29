RU
Все новости

«Пенопластовые дома» и «нижняя» часть 88-го квартала: Житель Горловки опубликовал новые кадры (Фото)

29.05.20 11:29
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал в одном из районов города – жилмассиве 88 квартал.

Мужчина показал улицы Великан, Минская, Кияна, а также известные среди местных жителей «пенопластовые дома»: это должны были быть современные коттеджи, но они не были достроены в 90-е годы.

Также мужчина показал детский сад, школу №88.

Побывал Олег и в «нижней» части 88-го квартала, на улицах Матросова и Украинской, возле супермаркета и местного мини-рынка. Из-за домов по ул. Украинской виднеется террикон шахты им. Ленина.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк