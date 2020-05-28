Как выглядит Донецк с высоты террикона (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на терриконе шахты «Заперевальная» в Буденновском районе города.

Мужчина в начале мая совершил восхождение на террикон. У подножия он заметил, что на насыпи много деревьев – орехов. Местами порода осыпается, происходят обвалы.

По дороге наверх идти удобно – раньше по ней ездили грузовики, возившие породу. Террикон растянут с запада на восток, поднимался мужчина с северной стороны. Порода там имеет красноватый оттенок. «Какая порода – как запеченная», – отметил он.

Сверху, по словам жителя Донецка, видны «угодья Януковича», шахта «Соц. Донбасс», пивзавод, бывший гипермаркет «Метро», террикон шахты «Глубокая», микрорайон Донской. «Буденновка и Пролетарка – как на ладони», – сообщил дончанин.

В одном месте дончанин заметил дым и показал горящий участок. «То есть, террикон еще горит. Еще процесс горения идет. Пахнет серой», – сообщил он.

На вершине – пологая площадка.

С западной стороны террикона открывается вид на ул. Буденного. Мушкетовское кладбище закрыто деревьями, виднеется только церковь. У подножия искусственной горы – «таможня», а также элеватор, выкрашенный в салатовый цвет.

По словам жителя Донецка, он поднялся на высоту в 56 м.

Также мужчина отметил, что площадка вверху изрезана трещинами и разломами.