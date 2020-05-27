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На Луганщине будут судить прокурора: Подробности

27.05.20 13:11
ГБР / Фото из открытых источников
ГБР / Фото из открытых источников

Направлено в суд обвинительное заключение в отношении прокурора одного из отделов Старобельской местной прокуратуры Луганской области. Он обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следствием установлено, что прокурор, имея допуск и доступ к информации со степенью секретности "совершенно секретно" и "секретно", умышленно разгласил сведения о проведении негласного следственного (розыскного) действия постороннему лицу. Таким образом, прокурор надеялся поддержать с этим лицом хорошие отношения, поскольку разглашенная информация касалась ее знакомого», – сообщили в пресс-службе.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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