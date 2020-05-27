Дело Маркива: Эксперты в Славянске обнаружили новые доказательства

Группа экспертов, которые с 25 мая работали в Славянске (Донецкая обл.), выявила новые доказательства по делу Виталия Маркива, которого в Италии обвинили в убийстве журналиста Андреа Роккелли в 2014 году.

По иностранным фотокорреспондентам стреляли не с горы Карачун, где находились украинские военные, а с противоположной стороны. К тому же, Маркив из окопа на Карачуне физически не мог увидеть гражданских – их от бойца закрывали деревья и кусты. Это выводы украинских экспертов, которые несколько дней проводили эксперимент непосредственно на месте событий.

Чтобы определить, откуда стреляли, специалисты измеряли координаты и акустику.

«Мы можем точно установить, что он через прицел даже не видел что делается на дороге, ему не было видно вообще. Это не только потому, что закрывали зеленые насаждения, но и характеристики и возможности этого прицела не давали ему возможности увидеть что-то другое», – сказал Александр Рувин, эксперт Киевского института судебных экспертиз.

Все собранные доказательства передадут юристам, чтобы их могли использовать во время апелляции по делу Маркива в итальянском суде. Начало процесса пока задерживается из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «1+1»