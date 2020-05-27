Чиновники и инвесторы до сих пор не нашли компромисса по «зеленому» тарифу (Видео)

Все еще не договорились. Чиновники и инвесторы больше 2 часов вели переговоры о «зеленом» тарифе – и компромисса не нашли. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Это была очередная встреча. В целом 9 месяцев чиновники пытаются снизить цену на киловатты солнечных, ветряных станций и работающих на биотопливе.

За это время изменился состав правительства и несколько руководителей Минэкоэнерго. Но меморандума с бизнесом до сих пор нет. Поэтому инвесторы сейчас не начинают строить новых «зеленых» станций в Украине. А владельцы тех, что уже работают, боятся убытков и готовы судиться, если государство кардинально изменит условия соглашений.

«Мы понимаем, есть ситуация сложная на энергорынке. Мы не хотим выкручивать руки никому. Мы предложили максимально перенести будущие затраты. И мы готовы пойти сейчас на какие-то более радикальные меры, но так, чтобы мы понимали, что в будущем мы сможем вернуть свои инвестиции», – говорит директор «Scitec Solar Ukraine» Андрей Гаранин.

«Премьер-министр сказал, может быть продление действия этих договоров. На что мы решили сделать тайм-аут. Мы сегодня собираемся бизнес отдельно, правительство отдельно. Мы достаточно близки для того, чтоб достигнуть компромисса», – комментирует ситуацию генеральный директор «Виндкрафт Украина» Карл Стурен.