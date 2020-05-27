В «ДНР» искусственно создали дефицит перекиси водорода в аптеках

Сейчас в «ДНР» есть дефицит с перекисью водорода в аптеках – это очень дешевый и при этом эффективный дезинфицирующий препарат. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает российское издание «Комсомольская правда».

По ее словам, в ситуации разбирались сотрудники «минздрава». «Мы разобрались в ситуации: дефицит создан искусственно», – заявила Долгошапко.

«В ближайшее время перекись водорода появится в аптеках», – уверяет она.

«Министр» также сообщила, что уже решен вопрос с наличием медицинских масок. Сейчас в «республике» 11 предприятий шьют их из марли и спанбонда.

Издание также отмечает, что «за наличие препаратов в частных аптеках (а их ассортимент сейчас там примерно одинаковый) отвечают заведующие и руководители фармобъединений». В «республике» одно «государственное» предприятие «Лекарства Донбасса» обеспечивает медикаментами больницы и аптеки на их территории.

Напомним, в «ДНР» больные коронавирусом COVID-19 есть практически в каждом из 18 городов и районов, 3 медицинских учреждения закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что в «ДНР» назвали условие для открытия «границы».