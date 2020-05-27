COVID-19: Германия передала средства индивидуальной защиты для СММ ОБСЕ

Германия передала средства индивидуальной защиты для СММ ОБСЕ в Украине. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

«Для поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в выполнении своего мандата и обеспечения безопасности работы наблюдателей и в период кризиса COVID-19 посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала сегодня главному наблюдателю СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевику груз из защитных костюмов, респираторов, масок для лица, а также хирургических перчаток», – говорится в сообщении.

Кроме того, Германия поддерживает СММ ОБСЕ во время кризиса путем временной командировки врача для усиления медицинской службы Миссии.

«Работа СММ ОБСЕ должна продолжаться как раз и во время кризиса», – отметила Анка Фельдгузен при передаче.

Она напомнила, что должен быть обеспечен беспрепятственный доступ наблюдателей в неподконтрольные украинскому правительству территории.

«Кризис коронавируса не должен использоваться как повод для препятствования выполнению мандата Миссии. Миссия приняла широкие меры безопасности. Германия хотела бы предоставить дополнительную поддержку», – отметили в посольстве.

Сегодняшняя передача средств защиты является частью реакции Германии на пандемию COVID-19.

«Германия активно участвует в борьбе против COVID-19 также в сотрудничестве с украинскими партнерами, в частности как член ЕС: 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи предоставляется Украине в рамках Восточного партнерства ЕС. На двустороннем уровне Германия уже предоставила в апреле поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в виде груза средств защиты на сумму 175 тыс. евро. В рамках проекта децентрализации U-LEAD, что поддерживается ЕС и многими странами ЕС, Анка Фельдгузен на прошлой неделе передала средства защиты, предназначенные для особо уязвимых громад на Востоке Украины. Кроме того, различные проекты, финансируемые Германией, сотрудничают с украинскими громадами на местах с целью активной поддержки борьбы против вируса, среди прочего, путем изготовления защитных масок или оснащения больниц», – отметили в посольстве.

«На международном уровне Германия, в частности, поддерживает разработку вакцины против COVID-19 и ее глобальное справедливое распределение и уже пообещала выделить на это 525 млн евро. Для поддержания дееспособности и возможности реагирования системы гуманитарной помощи в этом глобальном кризисе Германия выплатит на ранней стадии 1,4 млрд евро гуманитарной помощи ("frontloading"). Немецкий Бундестаг пообещал предоставить гуманитарным организациям дополнительные 300 млн евро для борьбы против COVID-19 и его последствий. ВОЗ получает поддержку от Германии на дополнительные 55 млн евро», – добавили в пресс-службе.