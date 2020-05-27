В Мариуполе голодные и обессилевшие дети пришли за помощью в магазин

В Мариуполе двое детей остались без присмотра и через несколько дней, обессиленные и голодные, пришли за помощью в местный магазин. Продавщица вызвала полицию. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Как рассказали в полиции, 9-летнего мальчика и его 2-летнюю сестру на несколько дней оставила мать в квартире с 70-летней прабабушкой, однако, в силу возраста женщина не могла ухаживать за ними. Мать время от времени забегала на несколько минут домой и исчезала.

Уже обессилевшие от голода дети вышли на улицу просить помощи в местном магазине. Услышав историю брата и сестры, продавец позвонила на линию 102.

С помощью местных жителей правоохранители нашли пропавшую мать – нетрезвая, она лежала возле дороги.

Вместе с детьми женщину доставили в полицию. Инспекторы ювенальной превенции также начали поиск других родственников малышей и нашли двух отцов. Услышав в каком состоянии дети, мужчины сразу прибыли им на помощь.

Инспекторы составили в отношении нерадивой матери два административных протокола по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и по ст. 178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде». Решение о виде административного наказания в отношении женщины будет принимать суд.

Защитой прав мальчика и девочки займется служба по делам детей.