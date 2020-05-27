С запасом средств защиты и дезинфекции: Детские сады в Бахмуте откроются 9 июня

В Бахмуте (Донецкая обл.) продолжается подготовка к возобновлению работы детских садов. Дошкольные учреждения смогут принимать воспитанников начиная с 9 июня. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления образования Оксана Карпец, передает «Вечерний Бахмут».

По ее словам, решение об открытии каждого детского сада будет приниматься индивидуально по итогам проверки специальной комиссии из представителей Госпродпотребслужбы и управления образования.

Сегодня детские сады уже готовят к приему детей: проводится дезинфекция всех помещений, оборудуются специальные комнаты – изоляторы, обустраиваются места для обработки рук антисептиком, проверяются запасные выходы и т.п.

Кроме того, идет сбор оперативной информации о количестве детей, которые будут находиться в детских садах в июне–августе 2020 года, проводится анкетирование родителей с предоставлением информации о состоянии ребенка и наличии контактов с лицами, заболевшими коронавирусом.

Как сообщила Оксана Карпец, управление образования города обеспечило все учебные заведения запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Местная власть выделила финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, дезинфекторов и антисептиков, средств личной гигиены.

До окончания карантина режим работы групп в детских садах будет изменен для исключения проведения массовых мероприятий и обеспечения максимального физического дистанцирования воспитанников в течение дня.