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Отказаться от логики войны: Украина в ООН призвала РФ прекратить насилие на Донбассе

27.05.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить атаки на Донбассе и выполнить Минские соглашения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представительства Украины в ООН.

Украинские дипломаты отреагировали на гибель служащего Вооруженных сил Украины при очередном обстреле 26 мая.

«Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными решениями 4-го саммита в Париже и Минскими соглашениями», – говорится в заявлении.

Напомним, за сутки 26 мая зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

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