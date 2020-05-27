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На Луганщине разоблачили участника НВФ

27.05.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Житель г. Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) принимал участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации со ссылкой на информацию местной прокуратуры.

Сообщается, что, под процессуальным руководством Попаснянского отдела Лисичанской местной прокуратуры Луганской области, сообщено о подозрении жителю г. Золотое в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

«Следствием установлено, что подозреваемый в период мая-июня 2014 года принимал активное участие в вооруженном формировании, создание которого не предусмотрено законами Украины, осуществлял дежурство с огнестрельным оружием на блокпосту в г. Золотое Попаснянского района Луганской области», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 2 ст. 260 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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