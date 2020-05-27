Идентификация ВПЛ: Минсоцполитики будет автоматически получать электронные данные

На заседании сегодня, 27 мая, Кабинет министров принял решение об обмене электронной информацией между Минсоцполитики и Госпогранслужбой относительно людей, которые перемещаются с неподконтрольных украинской власти территорий и обратно, передает пресс-служба правительства.

Принятое решение касается автоматизированного обмена информацией для получения сведений о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно неподконтрольные территории / выезжали из таких территорий.

«Благодаря такому обмену информацией будет обеспечиваться государственный контроль за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение (получение) государственных выплат, а также выявления возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, что приводит к нецелевому использованию бюджетных средств на указанные цели», – говорится в сообщении.

Соответствующим постановлением предусмотрено, что обмен электронными данными между информационными системами Минсоцполитики и Госпогранслужбы будет проводиться в порядке, определенном законодательством, а до момента подключения соответствующих информационных систем обмен будет происходить в порядке, определенном общим решением этих органов.

Ранее сообщалось, что в Кабмине прорабатывают механизм возобновления соцвыплат наличными внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) после окончания карантина, который позволит избежать скопления людей на контрольных пунктах въезда-выезда.