Эксперт назвал хороший знак для Украины в переговорах по Донбассу

Украина хочет сдвинуть процесс переговоров по Донбассу с мертвой точки, используя международные организации. Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Игар Тышкевич в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

Эксперт рассказал о целях украинской стороны на переговорах Трехсторонней контактной группы.

«Процесс переговоров идет в алгоритмах, которые были сформированы ранее – встречи в виртуальном формате, обсуждение изменений акцента в дальнейших переговорах, а именно – попытка легитимизировать участие "ДНР" и "ЛНР" и в том числе дальнейшее обсуждение контактной группы, перевод обсуждения больше в плоскость гуманитарных вопросов, чем вопросов решения по существу и вопросов безопасности, а также попытка в определенной степени выйти на контуры политического диалога», – отметил Тышкевич.

По его словам, хорошим знаком с точки зрения политического процесса является то, что именно украинская сторона является инициатором этих встреч.

«Украина должна инициировать такие заседания, когда возникают информационные атаки или определенные информационные вбросы, якобы Украина обстреливает или линии электропередачи или что-то еще. Тогда Украина поднимает темы, которые для нас выгодны – тот же доступ Красного Креста на оккупированные территории, и к пленным, и к гражданскому населению. Здесь такая себе игра. Украина хочет сдвинуть процесс с мертвой точки, используя международные организации. А позиция России, чтобы на каждом шагу переговоров был прямой диалог Украины с боевиками», – заявил Тышкевич.