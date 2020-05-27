В Кабмине представили Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

Кабинет министров на заседании сегодня, 27 мая, рассмотрел Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19, передают «Донецкие новости».

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель. По его словам, «коронакризис – это, в том числе, и наш шанс провести радикальные преобразования. Это шанс изменить подходы и начать реальные изменения в экономике и в стране».

«Красной линией, что проходит через всю программу и является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

«Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, представляя программу.

Документ содержит 3 раздела. В частности, раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: это гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защита их товаров, работ и / или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Функциональные направления включают поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

По решению заседания правительства, полная версия программы будет обнародована после доработки в 3-дневный срок.