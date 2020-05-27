То не сдаем, теперь – сдаем: В «ДНР» неразбериха с выпускными экзаменами

В «ДНР» сложилась странная ситуация с выпускными экзаменами в школах. Сначала «министерство образования» объявило, что из-за карантина «государственная итоговая аттестация» (подобие украинского ВНО) в школах в 2020 году не будет проводиться ни в 9-х, ни в 11-х классах, а баллы выставят согласно результатам итоговой аттестации (оценки за год). 22 мая были изданы соответствующие «приказы».

Но как оказалось, при поступлении в вуз итоговой аттестации недостаточно – необходимо также сдавать «государственные» обязательные экзамены по русскому языку и профильному предмету. В итоге, школы «республики» получили «распоряжения» по проведению двух этих экзаменов. Предварительная дата первого – середина-конец июня.

Но, как сообщают местные жители в соцсетях, до сих пор не понятно, как будут проходить экзамены. Меры безопасности только прорабатываются.

По информации канала «Донецкий телеграм», в школах все организуют следующим образом: с собой ученики будут обязаны взять 3 одноразовые медицинские маски, термометр, влажные салфетки, пакет для утилизации, питьевую воду до 1 литра. В дни сдачи экзаменов учащихся распределят не более чем по 9 человек в один класс и рассадят на определенном расстоянии.

«Ситуация все равно остается двоякой. Обещая "убрать ГИА", минобразования ДНР фактически лишь изменило название мероприятия, но не его суть», – подчеркивают местные жители.