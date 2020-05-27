Билеты на поезда теперь можно купить за 90 дней до даты отправления, – Криклий

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине и увеличила срок продажи до 90 дней от даты отправления. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что билеты доступны уже на 14 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.

«Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановлении сообщения», – отметил Криклий.

Также, министр сообщил, что можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

«Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки», – написал глава Мининфраструктуры.

При этом в приоритете остаются нормы безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса.

Напомним, «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезд «Киев-Константиновка» и скоростные поезда Интерсити+ на еще 4-х направлениях.