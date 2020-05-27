В Мариуполе приняли грантовую программу поддержки предпринимателей на 1,5 млн грн

В Мариуполе сегодня, 27 мая, на очередной сессии городского совета депутаты утвердили программу грантов для реализации проектов микро-, малых предприятий и физлиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено порядка 1,5 млн грн. Грантовые средства на одно предприятие составят 250 тыс грн. Приоритетные сферы бизнеса – машиностроение, приборостроение, изготовление сельскохозяйственной продукции, креативные индустрии, энергосберегающие технологии, туризм, спорт и производство разных групп товаров.

Ключевым звеном программы является Центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса (МСБ), который начал работать в Мариуполе в марте этого года. За неполные три месяца он провел порядка 50 консультаций для действующих и будущих предпринимателей города.

«Мы разработали сбалансированную программу с целью помочь мариупольцам начать свое дело. В центр МСБ регулярно обращаются за консультацией действующие бизнесмены и те, кто только хочет открыть свое дело. Теперь они смогут заручиться и финансовой поддержкой. В рамках данной программы планируем помочь запустить порядка 18 новых бизнесов. Также центр обеспечит менторскую поддержку на протяжении трех лет», – подчеркнул директор департамента по вопросам экономики горсовета Евгений Бодягин.

Для отбора предпринимателей на участие в проекте будет создана комиссия, в которую войдут независимые эксперты, депутаты, представители программ международной грантовой поддержки, муниципалитета и членов МСБ.

Глава правления МСБ Ольга Пикула подчеркнула, что деятельность центра и программа финансовой поддержки станет основой для успешного развития мариупольских стартапов.

«Наша основная цель – стать платформой открытой и доступной коммуникации власти и бизнеса. Мариупольские предприниматели уже ощутили плюсы центра и активно пользуются его услугами. Мы помогаем составлять бизнес-план и подготавливать документацию на участие в грантовых программах, что для многих мариупольцев становится уверенным фундаментов на старте своего дела», – рассказала Ольга Пикула.

Полноценный запуск всех услуг Центра поддержки и развития МСБ планируется ближе к ноябрю. Один из самых интересных модулей – инициатива «Покупай мариупольское». На официальной странице центра в Фейсбук уже рассказывают истории успеха местных предпринимателей. Так, мариупольцы выращивают улиток, изготавливают уникальные масла и крафтовые кожаные изделия. Далее планируют обустроить тематические полки на прилавках супермаркетов с товарами местного производства.