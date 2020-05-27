В ДонОГА пояснили, чем «областной бюджет» отличается от «бюджета области»

Термины «бюджет области» и «областной бюджет» – это разные понятие, которые зачастую многие путают. Об этих различиях рассказала заместитель директора Департамента финансов Донецкой облгосадминистрации Ирина Конакова.

«Бюджет области» – это совокупность бюджетов всех территориальных громад региона (так называемые местные бюджеты) плюс областной бюджет. «То есть это 252 бюджета громад – как объединенных территориальных громад, так и городских, районных поселковых и сельских советов. Эти бюджеты разрабатывают и утверждают сами громады. Плюс непосредственно областной бюджет», – пояснила Конакова.

«Областной бюджет» сейчас составляет и утверждает Донецкая областная военно-гражданская администрация. «Ранее его составлял и утверждал Донецкий областной совет. Учитывая, что облсовет сейчас не функционирует, его полномочия переданы ДонВГА», – уточнила чиновница.

Областной бюджет направлен на обеспечение финансовыми ресурсами учреждений, которые физически расположены в территориальных громадах, но находятся в управлении областной власти. «Это учреждения охраны здоровья, образования и пр., как говорят в народе – областная собственность», – продолжила Конакова.

И местные, и областной бюджет имеют закрепленные источники доходов, которые определены Бюджетным кодексом Украины. Но при этом местные бюджеты кроме закрепленных имеют еще свои собственные доходы.

Областной бюджет формируется за счет доли налогов и сборов, которые оплачивают граждане и субъекты хозяйственной деятельности, работающие в Донецкой области.

В частности, в областной бюджет поступает:

15% доходов от налога на доходы физических лиц, которые оплачивают все граждане, работающие на территории Донецкой области;

10% доходов от налога на прибыль предприятий всех форм собственности, кроме областной коммунальной;

100% налогов на прибыль от областных предприятий коммунальной собственности;

45% оплаты арендной платы за использование недр;

25% за специальное использование водных ресурсов.

«Из перечисленных наибольшие поступления идут от налога на доходы физических лиц. Они в составе доходов областного бюджета занимают 80%. И именно этот налог больше всего влияет на наполнение областного бюджета. А вот за недра и водные ресурсы – это незначительные поступления», – рассказала замдиректора Департамента финансов ДонОГА

Конакова отметила, что областной бюджет расходуется, прежде всего, на обеспечение функционирования областных коммунальных предприятий. «А далее, уже финансируются предложения структурных подразделений ДонОГА, каждое из которых реализует региональную политику по своему направлению. Это наиболее существенные направления в плане социальной защиты отдельных категорий граждан. Для этого из областного бюджета в местные поступают трансферы. Например, если это льготы по услугам ЖКХ лицам с инвалидностью по зрению, то берется количество таких граждан в разрезе каждого города, и средняя стоимость услуг ЖКХ, и в местные бюджеты идут соответствующие трансферы», – заключила чиновница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»