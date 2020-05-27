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В «ЛНР» с 1 июня заработает междугородний транспорт, «нотариусы» и «БТИ»

27.05.20 17:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» приняли решение возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, а также разрешили работу «нотариальных контор и «БТИ». Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба «правительства республики».

Как сообщается, по итогам заседания «Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР» ограничительные меры, ранее введенные в связи с COVID-19, будут отменены на большей части «республики».

Так, при условии «неукоснительного соблюдения санитарных требований» с 1 июня будет возобновлено движение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта.

Кроме того, с 1 июня возобновляется предоставление «нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива ЛНР», а также прием документов «органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ)».

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