В «ЛНР» один город оставили закрытым на карантин

В «ЛНР» сегодня, 27 мая, решили снять режим самоизоляции с поселка Фрунзе (после переименования – Сентяновка), при этом закрытым на карантин остается город Свердловск (после переименования – Должанск).

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение отменить строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района. Строгий режим самоизоляции будет снят с 23:00 27 мая 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы «правительства республики».

В то же время в «ЛНР» заявили, что «с целью недопущения распространения коронавируса нового типа» сохраняется строгий режим самоизоляции на территории Свердловска.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» приняли решение возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, а также разрешили работу «нотариальных контор» и «БТИ».