Власти Краматорска рассказали, сколько денег потеряли из-за карантина

Из-за ситуации с коронавирусом и карантином бюджет Краматорска недополучит примерно 30 млн грн. Об этом рассказала начальник финансового управления Краматорского городского совета Елена Саенко.

Она пояснила, что местный бюджет наполняется за счет налогов на доходы физических лиц, единого социального взноса (ЕСВ), налогов на недвижимость, на землю, туристического сбора, различного рода штрафов и иных поступлений. «Кроме налогов городской бюджет получает трансферы из областного или государственного бюджетов», – уточнила Саенко.

«Март мы завершили хорошо, в рамках плана. А вот в апреле снизились поступления от налогов – особенно от налога на доходы физических лиц и ЕСВ. Но сейчас мы еще не можем вносить изменения в бюджет, чтобы уменьшить статьи расходов. Согласно бюджетного кодекса, мы имеем право изменять свои планы, если бюджет не выполняется более чем на 15%. На данный момент этого еще нет, и надеемся, что все будет хорошо», – пояснила чиновница.

«В целом мы думаем, что из-за сложившейся ситуации бюджет города недополучит около 30 млн грн. Это существенная сумма, но мы справимся», – дополнила Саенко.

При этом Краматорск имеет дополнительные незапланированные расходы, вызванные ситуацией с коронавирусом. Так, на борьбу с COVID-19 из городского бюджета было выделено 13 млн грн. За эти средства приобретались медикаменты, защитные костюмы и пр. «Доплаты нашим медикам пока не предусмотрены. Дело в том, что жители, которые больны коронавирусом, лечатся не в Краматорске, а в областной больнице Константиновке. А доплаты получают только медики, которые непосредственно работают с такими пациентами», – резюмировала главный финансист города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»