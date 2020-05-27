«Администрации Л-ДНР» будут расформированы после деоккупации Донбасса, – Кулеба

«Администрациям Л-ДНР» нет места ни в будущем Донбасса, ни в системе урегулирования ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «ATR».

По его словам, «власти республик» будут расформированы после восстановления суверенитета Украины над временно неподконтрольными территориями.

«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет выведение войск, восстановлен контроль над границей, то собственно где в этой картине оккупационные администрации... Ответ – нигде», – заявил Кулеба.

Он также отметил, что украинским властям не хотелось бы применять план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. При этом суть этого плана глава МИД раскрывать не стал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ATR».