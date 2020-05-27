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В Украине отбывают наказание почти 150 ветеранов АТО и участников боевых действий

27.05.20 18:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В украинских тюрьмах находятся 149 ветеранов войны и лиц, имеющих статус участника боевых действий. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает пресс-служба ведомства.

Она отметила, что в стране существует потребность в разработке реабилитационных программ для осужденных ветеранов.

«Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий», – заявила Высоцкая.

В результате встречи, которая состоялась при участии представителей Минюста и Министерства по делам ветеранов, договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, которые отбывают наказание и являются ветеранами войны (участниками боевых действий).

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