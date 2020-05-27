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Онлайн и анонимно: Через приложение налоговой Донетчины можно пожаловаться на зарплату в конвертах (Фото)

27.05.20 18:47

Мобильное предложение налоговой службы Донецкой области «Legal ZrPlat» прошло тестирование, только за месяц его скачали 350 пользователей.

Приложение «Legal ZrPlat» было запущено в начале этого года и направлено на выявление фактов нарушений законодательства о труде. Через него, в том числе, можно подать жалобу на выплату заработной платы в «конвертах». Нужно только изложить суть жалобы, указав название компании и личные данные, или пожаловаться анонимно. В налоговую Донетчины таким способом поступило уже 20 жалоб.

«К нам поступило 20 жалоб, по результатам отработки которых работодатели официально трудоустроили 52 человека. Т.е. ранее эти люди работали неофициально, а сейчас они имеют официальную заработную плату и место работы», – комментирует главная инспектор Константиновско-Дружсковского управления Государственной налоговой службы Анна Бондаренко.

Недавно «Legal ZrPlat» пополнилось новыми функциями. Теперь можно пожаловаться в случае нарушений при торговле подакцизными товарами (алкоголь, табачные изделия), а также при продаже бензина, дизтоплива, сжиженного газа.

«Если вы видите, что нарушается законодательство при продаже алкоголя и табачных изделий – нет лицензии, не выдают фискальный чек, продают несовершеннолетним – можно пожаловаться через это приложение», – добавляет Бондаренко.

«Legal ZrPlat» можно закачать на телефон через Play Market или App Store.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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