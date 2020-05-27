Не поделили землю: жителей Сватовского района осудили за избиение односельчан

На Луганщине двое жителей Сватовского района признаны виновными в избиении односельчан. Отец и сын осуждены на 200 часов общественных работ и 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурором доказано, что в мае 2018 года отец с сыном во время ссоры с односельчанами по поводу раздела земельного участка нанесли последним побои, умышленные тяжкие и легкие телесные повреждения. Обвиняемые нанесли двум пострадавшим удары кулаками и ногами в область лица и другие части тела, а также совершили другие насильственные действия, повлекшие физическую боль», – говорится в сообщении.

Обвиняемые свою вину категорически не признали, но сторона обвинения предоставила суду достаточные доказательства, подтверждающие их виновность.

Суд признал сына виновным в совершении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отцу за умышленные легкие телесные повреждения и побои (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 УК Украины) присудили 200 часов общественных работ.