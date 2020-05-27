Достигли психологической отметки: В Мариуполе уже 100 случаев COVID-19

В Мариуполе зарегистрированы 100 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 58 пациентов уже выздоровели. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Плюс 2 случая, что мы получили со вчерашних суток, – это результаты более 50 проб, результаты которых пришли. Все остальные – отрицательные, 2 положительных из числа контактных лиц, материалы которых отрабатывались и направлялись в лабораторию», – отметила Сухова.

По ее словам, на лечении находятся 49 человек, из них 46 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 3 – с подозрением на коронавирус.

«Данная группа пациентов чувствует себя хорошо, динамика положительная. Некоторые получают кислородотерапию, всем предоставляется необходимая медицинская помощь», – рассказала заместитель мэра.

Она добавила, что из двух детей, которые находятся на лечении в горбольнице №4, один ребенок уже ожидает второй отрицательный анализ на коронавирус, после чего будет выписан.

В лаборатории на исследования направлены 255 проб. Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 176 мариупольцами из числа контактных лиц больных COVID-19, и 31 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем семейных врачей.