Россия не готова к окопной войне в Украине, – военный эксперт

Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, и нынешняя ситуация на Донбассе подтверждает, что особых приготовлений нет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Радио Свобода».

«Нету никакой концентрации войск, никаких изменений. Я больше чем уверен и есть информация о том, что на сегодняшний день последнее, что бы хотели в России, – это ввязаться в масштабную окопную или позиционную войну. У них, во-первых, идет обратная волна того, что зачем мы воюем – где фашизм, где бандеровци в Украине, что пропагандировалось со стороны российских властей. И второй момент – ситуация и экономическая, и финансовая, и политическая на сегодняшний день в Российской Федерации не благоприятствует тому, чтобы они могли успешно готовиться и начать масштабное наступление», – сказал он.

Даже чтобы продвинуться на тех участках, где позиции уже оборудованы не первый год – надо применить фантастические усилия, и количество потерь будет несопоставимо с ценой победы. «Россия прекрасно понимает, что они нарвутся на сумасшедшее сопротивление с нашей стороны, на тот же плотный артиллерийский огонь и будут нести огромные потери. И цена каждого квадратного метра для них будет стоить политической стабильности внутри страны», – продолжает эксперт.

По мнению Жданова, все последние угрозы со стороны «Л-ДНР» – это информационный блеф, нацеленный на расшатывание противника. Вызвано это новыми действиями Украины в сторону Запада.

«На сегодняшний день в Кремле, можно сказать истерика, в том плане, что Украина начинает массивный дрейф в сторону Запада: я имею ввиду принятие закона о банках, рынке земли, сейчас это и принятие закона о двойном гражданстве. То есть Российская Федерация понимает, что у них остался фактически последний шанс, чтобы оставить Украину в политической орбите Кремля. То есть заставить президента Зеленского подписать хоть какую-нибудь бумагу типа согласительного совета по решению вопросов так называемых этих самопровозглашенных республик и Киева напрямую», – считает эксперт.

Он отмечает, что, к сожалению, Украина слабо отвечает на выпады со стороны России и «Л-ДНР». «Наша страна сегодня занимает позицию страуса: мы спрятали голову в песок и нас бьют сверху, а мы терпим. Мировая практика вооруженных конфликтов показывает, что чем жестче отвечают на каждый выстрел – тем спокойней на линии соприкосновения. Яркий момент – Израиль. И второй момент – Украина по каким-то причинам (я думаю, это вопрос к президенту) не хочет признавать Российскую Федерацию и ее вооруженные силы стороной этого конфликта. Мы, кстати, за 6 лет войны и при старой власти, и при нынешней не удосужились официально объявить Крым и Донбасс оккупированной территорией согласно мировой системы безопасности через Организацию объединенных наций: ввести там оккупационный режим и четко и ясно указать пальцем на страну, которая оккупировала эти территории. К сожалению, мы находимся в положении "терпил"», – пояснил Жданов.

«Цели войны Путина – это не захват территории Украины: Донецкой, Луганской области или Новороссии, как это раньше планировалось. Цели войны Путина – это сохранение Украины в политической орбите Кремля. Поэтому примирение может быть в двух случаях: либо мы дадим адекватный ответ и Россия откажется от намерений политически поглощать Украину, оставит нас в покое и отпустит в свободное политическое плаванье в плане суверенитета, либо – принять условия Российской Федерации, подчиниться их требованиям и в конечном итоге, поверьте, мы окажемся тогда в составе нового союзного государства на основе Украины и России. Именно по этой причине не будет результата даже в прямых переговорах», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.

При этом военный эксперт Михаил Жирохов считает, что угрозы «Л-ДНР» – это «не более чем информационный шум, не более, чем сотрясание воздуха». А аналитик Дмитрий Громаков призывает не недооценивать эти заявления «республик», и акцентирует, что сейчас под ударом находится Станица Луганская.