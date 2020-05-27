Имущества на миллион: Житель Дружковки организовал в гаражах нелегальные автозаправки

В Дружковке (Донецкая обл.) местный житель организовал нелегальные автозаправки в помещениях, замаскированных под гаражи. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2020 года местный житель организовал в двух помещениях, замаскированных под гаражи, незаконную деятельность двух автозаправочных станций», – говорится в сообщении.

Предприниматель закупал у неизвестного в настоящее время производителя дизельное топливо, хранил в пластиковых емкостях и в дальнейшем реализовывал без каких-либо разрешительных документов.

«Во время санкционированных обысков в гаражных помещениях и по месту жительства фигуранта обнаружено и изъято более 8 т контрафактного дизельного топлива, 705 л жидкости, похожей на бензин, 2 автомобиля с автозаправочными комплексами, 6 комплектов специального оборудования для автоматической заправки транспортных средств, а также денежные средства», – рассказали в прокуратуре.

В целом изъято имущество, которое использовалось в незаконной предпринимательской деятельности, на сумму свыше 1 млн грн.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч. 1 ст. 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») и ч. 1 ст. 272 («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью») УК Украины.