Из Киева – в Покровск, Мариуполь, Константиновку: «Укрзализныця» запускает еще 12 поездов

Начиная с 1 июня, «Укрзализныця» готова запустить еще 12 поездов, помимо заявленных ранее маршрутов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, билеты уже можно приобрести через онлайн-ресурсы и в кассах.

В частности, дополнительно открыта продажа билетов на поезда: №37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье; №116/115 Киев – Бердянск; №136/135 и №734/733 Киев – Покровск; №76/75 Кривой Рог – Киев; №102/101 и №766/765 Киев – Херсон; №12/11 Киев – Новоалексеевка; №79/80 Днепр – Киев; №779/780 Сумы – Киев/Винница.

Таким образом, по состоянию на 27 мая уже назначено курсирование 26 поездов с 1 июня. До этого открылась продажа билетов на поезда: