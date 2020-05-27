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Из Киева – в Покровск, Мариуполь, Константиновку: «Укрзализныця» запускает еще 12 поездов

27.05.20 20:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Начиная с 1 июня, «Укрзализныця» готова запустить еще 12 поездов, помимо заявленных ранее маршрутов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, билеты уже можно приобрести через онлайн-ресурсы и в кассах.

В частности, дополнительно открыта продажа билетов на поезда: №37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье; №116/115 Киев – Бердянск; №136/135 и №734/733 Киев – Покровск; №76/75 Кривой Рог – Киев; №102/101 и №766/765 Киев – Херсон; №12/11 Киев – Новоалексеевка; №79/80 Днепр – Киев; №779/780 Сумы – Киев/Винница.

Таким образом, по состоянию на 27 мая уже назначено курсирование 26 поездов с 1 июня. До этого открылась продажа билетов на поезда:

  • №8/7 Одесса – Харьков;
  • №20/19 Лисичанск – Киев;
  • №53/54 Днепр – Одесса;
  • №63/64 Харьков – Киев;
  • №105/106 Киев – Одесса;
  • №791/792 Киев – Кременчуг;
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев – Константиновка;
  • №10/9 Киев – Мариуполь;
  • №721/722 и №726/725 Киев – Харьков;
  • №763/764 Киев – Одесса;
  • №711/712 Киев – Константиновка;
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

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