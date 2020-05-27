Смягчение карантина: В Мариуполе показали очереди на остановках (Фото)

Как только в Мариуполе ослабили карантинные меры и разрешили пользоваться общественным транспортом, на остановках сразу же появились очереди, передает «Сайт города Мариуполя».

Очереди выстраиваются как на рядовых остановках, так и на транспортных хабах и пересадочных пунктах.

Проблема в том, что городской транспорт работает в ограниченном режиме – хотя на маршруты вышли все по графику, в салоне на этот период карантина могут находиться пассажиры по числу посадочных мест.

Как сообщил начальник департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат, количество пассажиров увеличилось на 25%. «Когда карантин окончательно снимут, мы начнем возить больше людей. Все встанет на свои места. Пока происходит несоответствие – все больше мариупольцев хочет пользоваться общественным транспортом, а ограничения не сняли», – пояснил он.

По мнению Клата, ситуация бы значительно улучшилась, если бы Кабинет министров Украины разрешил перевозчикам возить 50% пассажиров от их вместимости. К примеру, чтобы в автобус заходило не 23 человека (по количеству сидячих мест), а 50.