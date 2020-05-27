В Бахмуте началось строительство нового учебного корпуса ДВУОР имени Сергея Бубки (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) торжественно дали старт работам по строительству нового учебного корпуса Донецкого высшего училища олимпийского резерва (ДВУОР) им. С. Бубки. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это заведение – знаковое для спортивного сообщества Донбасса. «Долгое время оно воспитывало наших выдающихся чемпионов – спортсменов, представляющих спортивную славу не только области, но и всей нашей страны. Но, к сожалению, во время войны основные мощности училища остались на оккупированной территории. Чтобы продолжать свою работу, в 2015-м он переехал в Бахмут – в санаторий "Огонек"», – написал Кириленко.

По его словам, для восстановления полноценной работы училища еще предстоит сделать немало. Пока что с момента его переезда на контролируемую украинским правительством часть области завершили только реконструкцию стадиона «Авангард» и обустроили футбольное поле с искусственным покрытием. В планах на будущее – провести реконструкцию общежития училища.

«Строительство учебного корпуса, которое начинается сегодня, – еще один этап процесса развития базы училища. В новом корпусе будут обучаться 400 учеников и студентов», – добавил глава области.

Финансирование строительства осуществляется за счет госбюджета из Фонда Государственного регионального развития, а также софинансирование предоставляет область.

Обращение-пожелание к следующим поколениям, которое зачитал студент 3-го курса училища, неоднократный победитель чемпионатов Украины по легкой атлетике Андрей Дыбка, поместили в капсулу времени, которую почетные гости заложили в фундамент будущего здания.