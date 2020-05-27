Для комфорта врачей: Красный Крест передал больнице в Рубежном бытовую технику

Общество Красного Креста Украины (ОККУ) передало в центральную городскую больницу Рубежного бытовую технику в рамках совместного проекта с одной из крупных сетей супермаркетов электроники. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Для нужд медицинского персонала больницы были закуплены: холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, ноутбук и электрочайники.

По словам региональных представителей Общества Красного Креста Украины, врачи в условиях борьбы с COVID-19 работают сменами по нескольку дней и не имеют возможности уйти с работы. Именно поэтому бытовая техника поможет персоналу обеспечить надлежащие санитарные условия и сделает их условия труда более комфортными.

Согласно проекту, ОККУ должен передать технику в 100 опорных больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом, по всей территории Украины. Благотворители отметили, что уже 60 больницам оказана помощь. Еще 40 медучреждений получат груз бытовой техники до конца мая.

Кроме Рубежанской больницы, на Луганщине помощь также получат Старобельское региональное территориальное медицинское объединение и Лисичанская многопрофильная больница.