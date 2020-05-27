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В Бахмутском районе на берегу водоема нашли гранату

27.05.20 21:16
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Бахмутском районе пиротехники обнаружили гранату на берегу водоема. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Боеприпас нашли 26 мая в селе Опытное, вблизи ул. Набережная на берегу водоема. Сообщение об опасной находке поступило в Службу спасения от диспетчера службы «102».

Сотрудники части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования изъяли гранату для дальнейшего обезвреживания.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета ни в коем случае нельзя к нему прикасаться. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить в Службу спасения по телефону «101» или в полицию по номеру «102».

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