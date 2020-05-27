Воевал на стороне «ДНР», а потом – в ВСУ: В Мариуполе судили жителя Кривого Рога

Житель Кривого Рога сначала год воевал на стороне «ДНР», а потом подписал контракт с ВСУ и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В итоге, мужчина приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Советующий приговор 21 мая вынес Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя, документ обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно приговору, мужчина по собственному желанию стал членом незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР», в котором воевал с 28 июля 2014 года по 30 апреля 2015 года.

Как выяснилось в ходе следствия, он в июле 2014 года приехал в Донецк и направился на сборный пункт «ополченцев», который располагался в здании бывшего Донецкого юридического института, вблизи шахты им. Засядько. Здесь он предъявил паспорт и его зачислили в состав на тот момент еще «ополчения ДНР».

30-31 июля его с иными «ополченцами» перевезли на тренировочную базу – в бывший выставочный центр «Экспоцентр», который расположен в центре Донецк рядом с Краеведческим музеем и стадионом «Донбасс Арена». На базе мужчину зачислили наводчиком-оператором ПТУР (противотанковая управляемая ракета), со временем выдали удостоверение оператора противотанкового ракетного комплекса (ПТРК)

Уже 1 августа его вместе с другими прошедшими «учебку» направили на блокпост вблизи населенного пункта Саур-Могила. Выдали автомат Калашникова (АКМС) и 60 патронов. Через несколько дней бригаду передислоцировали в Красный Луч (Луганская обл.), где подсудимый принимал участие в первом своем бою – в районе города Миусинск.

Потом группу направили в Донецк охранять госпиталь для раненых, действовавший на территории больницы имени М. И. Калинина. В конце августа мужчина уже дежурил на блокпосту в Старобешево, а 9 сентября участвовал в ведении боевых действий против ВСУ, в результате чего был ранен в левую ногу и его доставили в госпиталь Донецка.

Прошел курс лечения и направился в Торез, где вошел в состав 7-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08807) «первого армейского корпуса минобороны ДНР». Здесь он был уже в должности командира орудия.

После прохождение артподготовки с декабря 2014 года по март 2015 года мужчина принимал участие в артиллерийских обстрелах ВСУ вблизи Дебальцево.

А 30 апреля 2015 года по собственному желанию уволился из рядов НВФ «ДНР», но решил не возвращаться в Кривой Рог, а уехал в Россию, где жил год.

Но 28 апреля 2016 года через пункт пропуска в Харьковской области он въехал в Украину и добрался домой в Кривой Рог. Оказалось, что его пасынок в это время проходит военную службу в 74 отдельном разведывательном батальоне ВСУ. «Экс-ополченец» решил войти в состав этого батальона.

Пройдя все необходимые формальности, он был принят на военную службу по контракту в ВСУ и после прохождения военной подготовки его отправили в зону проведения АТО. Здесь он участвовал в боевых действиях на Донетчине, в частности, в районе сел Никольское, Шириконо. Так он провоевал до фактического своего разоблачения и задержания.

Так, 3 мая 2017 года мужчину остановил патруль на железнодорожном вокзале Мариуполя, откуда он хотел направиться на лечение. При проверке документов возникло подозрение, что он воевал на стороне «ДНР». Для выяснения обстоятельств «контрактника» передали в СБУ, где выяснили всю подноготную. И 5 мая мужчина был официально задержан.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью.

В итоге, решением суда он был приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Срок наказания исчисляется с 3 мая 2017 года.