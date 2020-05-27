За изнасилование мальчика: Житель Краматорска осужден на 15 лет

Житель Краматорска, обвиняемый в изнасиловании, пытках и незаконном удержании 12-летнего мальчика, проведет в тюрьме 15 лет. Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Краматорского городского суда. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что 23 августа 2018 года от жительницы Краматорска в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына.

«Выяснилось, что накануне 34-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил мальчика в подвальное помещение собственного дома. Там, угрожая ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, демонстрируя при этом в присутствии малолетнего видеоролики с элементами порнографии», – говорится в сообщении.

Для содержания ребенка в подвале злоумышленник использовал веревку, которой связал мальчика по ногам и рукам. Утром мальчику удалось убежать от насильника домой, где он рассказал матери, что с ним произошло.

Суд первой инстанции, учитывая доводы прокурора Краматорской местной прокуратуры, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступления, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

ч. 4 ст. 152 – изнасилование малолетнего лица;

ч. 2 ст. 156 – развращение малолетнего;

ч. 1 ст. 127 – истязание;

ч. 2 ст. 301 – распространение видеороликов с порнографическим содержанием;

ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы.

Краматорский городской суд назначил насильнику наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Но на данное решение была подана апелляция. В итоге, по результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений и сейчас он вступил в законную силу.