В Северодонецке на маршруты вышли всего 3 троллейбуса из 16-ти (Видео)

Сегодня, 27 мая, в Северодонецке из-за несоответствующего технического состояния в рейс вышли всего 3 троллейбуса из 16-ти. Технические неисправности обнаружили полицейские, на водителей троллейбусов они составили административные материалы.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Листопад, на днях патрульные выявили нарушения правил дорожного движения и требований Госстандарта Украины водителями троллейбусов. Транспортники должны были исправить недочеты.

На следующий день полицейские обнаружили эти же тролейбусы с нарушениями, которые не были исправлены. В итоге, относительно водителей составили 2 админпротокола. «Эти админматериалы не ограничивают движение транспорта, но требуют исправления недостатков», – уточнила Листопад.

С действиями патрульных не согласен заместитель Северодонецкого городского головы Алексей Светиков. Однако ремонт троллейбусов начали. «Ну, какие там были проблемы? Где-то маленькая трещина в стекле. Где-то – не полный литраж жидкости для мыться стекла. Гле-то были небольшие проблемы с аптечкой», – рассказал он.

Правда, по состоянию на 7 часов вечера на маршруты вышли уже 9 троллейбусов, остальные готовят к выпуску на линию уже завтра.

По словам патрульных, в городе будут проверять не только троллейбусы, но и маршрутные такси.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»