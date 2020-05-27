Обвиняют фермеров: В Николаевке – мор пчел (Видео)

В городе Николаевка (близ Славянска, Донецкая обл.) у пасечника Виктора Симоненко погибли пчелы. По его мнению, они отравились агрохимикатами, которыми местные фермеры обрабатывают поля. По словам аграриев, все средства, которые они используют, сертифицированы и разрешены в Украине.

Виктор Симоненко – пчеловод с 30-летним стажем. Он показывает мертвых пчел и говорит, что погибли они на прошлой неделе. «Протравленное зерно вносится в почву, и образуется пестицидная пыль. И она мигрирует на десятки километров и оседает на медоносах. Пчела приносит это в улей, и все от этого яда начинают гибнуть», – поясняет Симоненко свои претензии к аграриям.

Директор агрофирмы «Слав-Агро» слова пасечника опровергает. Отмечает, что используемые ими агрохимикаты – сертифицированы и разрешены в Украине. «Мы наоборот, только сторонники того, что пчелы будут опылять наши растения. Комиссия проводила проверку. Нам оставили копию акта. Каких-либо нарушений с нашей стороны, как сельхозпроизводителя, они не выявили», – констатирует Сергей Галкин.

По факту мора пчел супруга пасечника Людмила Нагорная обратилась к специалистам местной Госпродпотребслужбы. Те создали комиссию, проанализировали пасеку, мертвых насекомых отправили на экспертизу. «Ветеринары осмотрели пасеку – фактов отравления выявлено не было», – прокомментировал ведущий специалист Госпродпотребслужбы Алексей Каленик.

Шестеро николаевских пчеловодов создали в городе организацию. Теперь договариваются с фермерами, чтобы те предупреждали, в какие дни панируют обрабатывать поля. «Четыре компании, которые производят посевы вокруг Николаевки, уже начали нам официально присылать письма-предупреждения о том, что планируют обрабатывать. Пусть даже эти письма еще оформлены не совсем по форме, как положено по законодательству. Но тем не менее, это уже первые маленькие шаги», – поясняет Людмила Нагорная.

По ее словам, в Николаевке пасечники ежегодно за сезон собирают до 10 тонн меда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»