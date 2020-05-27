В «ЛНР»: Шахтерам «Никанор-Новой» выплатили долги по зарплате

В «ЛНР» горнякам шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск) сегодня, 27 мая, выплатили последнюю часть текущей задолженности по зарплате – за 5 месяцев. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Министр топлива и угольной промышленности Павел Мальгин все-таки нашел деньги для выплат и сдержал слово (хотя некоторые были уверены, что "он наобещал шахтерам невыполнимых вещей и выплаты им даже не обсуждаются"). Шахтеры благодарны Министру Мальгину за это, в ЛНР очень мало министров, которые верны данному им слову», – говорится в паблике.

При этом в обсуждении жители не столь оптимистичны и не понимают, за что нужно быть благодарными. «Прямо герой дня! Честные чиновники не допускают образования задолженностей», – пишет луганчанин.

Также акцентируют, что «власти» не выполнили еще одно условие бастовавших горняков – шахту «Никанор-Новая» – градообразующее предприятие Зоринска – все рано закрывают. «Дожили... Радуемся, что людям отдали заработанное... Разве это не норма?! А что дальше?! Закрытое предприятие, безработица в городе, вся оставшаяся молодежь выедет на заработки. В итоге, умирает очередной городок в республике. Как и сама республика. Реально беда, и никакой перспективы...», – подчеркивает Александр.

Все участники дискуссии сходятся во мнении, что добиться основной части погашения задолженности удалось только недельной подземной забастовкой горняков: «Не будь шумихи, сидели бы без денег еще долго», «Шумиха тоже помогла, в этом нет сомнений».

При этом жители отмечают, что на иных шахтах задолженность так и не выплачивают. «А на других шахтах долги не надо возвращать? Шахта "Вергелевская", затопленная 31 марта – долги с 2016 года по июль 2019 года», – констатирует Олег.

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. 2 мая сообщалось, что под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжили акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. Также они требовали, чтобы к ним допустили «республиканские» СМИ.

4 мая на бастующую шахту приехал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин. Он договорился о прекращении забастовки. Горнякам было обещано выплатить всю текущую задолженность (прямая задолженность – почти полгода) до 25 мая. Но к этой дате выплат не произошло и в соцсетях поднялась очередная волна возмущений.

Также стало известно, что после нашумевшей забастовки уволили часть работников.