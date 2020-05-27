Из-за махинаций на питании: «Укрзализныця» уволила руководство скоростных поездов «Интерсити»

В «Укрзализнице» уволили руководителей «Украинской железнодорожной скоростной компании» – филиал, который курирует работу поездов «Интерсити». Об этом в Facebook сегодня, 27 мая, сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Он отметил, что служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения в филиале при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах «Интерсити».

«В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены», – подчеркнул Юрик.