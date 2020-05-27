Все в Мариуполе: На Донетчине зафиксировали новые случаи СOVID-19

Сегодня, 27 мая, в Донецкой области зафиксировано 3 новых случая коронавирусной болезни. Все – в Мариуполе, из круга контактных лиц, у которых наличие вируса обнаружили ранее. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Среди заболевших – 75-летняя женщина и двое мужчин (44 и 39 лет). Один из мужчин – житель Одесской области, который прибыл в Мариуполь в служебную командировку», – уточнил губернатор.

Таким образом, с начала карантина в регионе лабораторно подтверждены 158 случаев коронавирусной болезни, из них:

4 завершились летальным исходом;

85 пациентов выздоровели;

69 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 мая в Украине коронавирусом заболели 21 905 человек (7 995 человека – выздоровели, 658 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 45 случая СOVID-19 (36 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 435 случаев заболевания (108 человека выздоровели, летальных случаев – 14). В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).