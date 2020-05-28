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Россия шантажировала ООН прекращением огня в обмен на отмену санкций, – дипломат

28.05.20 08:16
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Российская делегация заявила на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Об этом в среду, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН по защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу», – написал дипломат.

По его словам, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

«Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики», – подчеркнул Николенко.

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