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В Волновахском районе выпускники школ получат по две тысячи гривен

28.05.20 08:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Выпускники двух школ в Новотроицком (Волновахский р-н, Донецкая обл.) получат материальное поощрение. Об этом сообщает пресс-служба Новотроицкого поселкового совета.

Как сообщается, решением сессии поселкового совета «Об утверждении Программы социально-экономического развития с. Новотроицкое на 2020 год» предусмотрено обеспечение финансирования из бюджета поселкового совета одноразового материального поощрения выпускников общеобразовательных школ № 2 и № 4. В частности, выпускники, которые закончат 2019-2020 учебный год, получат поощрение в сумме 2 тыс. грн.

«Каждый выпускник получит средства на свой счет и сможет использовать средства самостоятельно», – отметили в пресс-службе.

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