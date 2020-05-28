На Донетчине пустили автобусы: Как работает транспорт в Краматорске и Мариуполе (Видео)

На Донетчине возобновили внутриобластное автобусное сообщение.

В Краматорске на автовокзале появились первые пассажиры. Говорят, что ездить не боятся. «Я считаю, это неопасно. Все в масках, все следуют мерам предосторожности», – говорит пассажир автобуса Иван.

Водители жалуются: людей немного. Как объяснил водитель автобуса Андрей, люди стоят рядом с дорогой, останавливая попутки – так как автовокзал не работал 2 месяца.

За исполнением новых правил перевозок следят контролеры. Люди обязательно должны быть в масках, можно занимать лишь сидячие места. Также транспортные средства подвергаются дезинфекции.

В Мариуполе тоже пускают пассажиров при выполнении условий: только в масках и по количеству мест для сидения. Пассажир Алла рассказала, что узнала о запуске транспорта от знакомых.

На центральном автовокзале контролеров у платформ пока что больше, чем пассажиров. В залы ожидания не пускают, но кассы работают. Билеты, отмечают в кассах, лучше брать на ближайшие рейсы. На неделю вперед информации нет – только на день вперед.

Кроме того, каждая громада может возобновить рейсы между поселками. На следующей неделе, как надеются в Донецкой облгосадминистрации, запустят автобусы и в другие области. «О межобластном сообщении мы будем говорить на следующем этапе послаблений, которые мы ожидаем с 1 июня», – сообщил директор Департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

Перед каждым этапом смягчения будет проведено заседание специальной комиссии, где будет принято решение, может ли область входить в следующий этап ослабления карантина.

Сейчас за соблюдением водителями санитарных правил следят полицейские. Правоохранители напоминают: нарушение норм карантина наказывается штрафом от 17 до 34 тыс. грн для водителей и до 170 тыс. грн – для транспортных предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»