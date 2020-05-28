Каштру оценил форму «Шахтера» перед возвращением чемпионата

Главный тренер ФК «Шахтер» Луиш Каштру после победы дончан над «Оболонью-Броваром» со счетом 4:0 оценил форму своей команды перед возобновлением чемпионата Украины и матчем с киевским «Динамо», который состоится 31 мая.

«Предвидели, что чемпионат может начаться уже в ближайший уик-энд, и готовили команду. "Шахтер" готов. Но это не означает, что мы в идеальных кондициях. Важно, что по новым правилам разрешены пять замен, что позволяет вносить коррективы. И если кто-то будет переживать в игре не лучшие моменты, чувствовать дискомфорт, то можно сделать замены. Ожидания хорошие. Поединки с "Динамо" всегда важны. К сожалению, по известным причинам не будет болельщиков на трибунах. Конечно же, хотелось бы заполненный стадион. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. "Шахтер" останется верен себе. "Динамо" – хорошая команда, но мы настроены только на победу и будем за нее бороться», – приводит слова Каштру пресс-служба ФК «Шахтер».

Также Луиш Каштру отметил, что жизнь людей футбола имеет смысл только тогда, когда они играют: « Наша жизнь имеет смысл, только когда мы играем. И теряет смысл, когда мы сидим дома, занимаемся дома, делаем свою работу виртуально. Наша природа, как людей, особенность профессии – тренироваться на свежем воздухе и играть каждые выходные. Или даже по два-три раза в неделю. Когда такого не происходит, это расстраивает, чего-то не хватает. Но то, что произошло с нами, произошло со всем миром. Многие люди пострадали от карантинных мер. Карантин – это то, к чему никогда не привыкнешь. Мы скучали по играм и тренировкам, по нашей ежедневной жизни».