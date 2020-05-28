МехЛаб и ХимЛаб: На Луганщине в вузе-переселенце появятся две современные лаборатории

Вуз-переселенец, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, перемещенный из Луганска в Северодонецк, получил грант от проектов USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». За грантовые средства обустроят две современные лаборатории для будущих инженеров. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Грант «Модернизация инженерного образования для поддержания конкурентоспособности промышленности Луганской области» составляет более 4,3 млн грн. За эти деньги в учебном заведении Проект USAID поможет обустроить 2 компьютерные лаборатории для студентов инженерных специальностей – МехЛаб и ХимЛаб.

МехЛаб – это лаборатория для инженеров-механиков. В ней установят компьютерную технику, мебель, программное обеспечение для обучения студентов современным инженерным навыкам.

А в ХимЛабе создадут лабораторию для инженеров-химиков. Туда закупят учебные курсы для преподавателей в местной инженерной компании «Химпроект», которая является разработчиком программного обеспечения AssistantBuild и BiTech. После прохождения курсов преподаватели университета смогут адаптировать учебные программы для студентов.

50 студентов будут учиться на этом оборудовании по адаптированным согласно потребностям работодателей учебными программами. Доступ к современному оборудованию с программным обеспечением с другой учебной целью (лекции для студентов других курсов, написание дипломных работ, научных статей) будут иметь еще 150 студентов университета.