За сутки в Украине коронавирусом заболели 477 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 477 человек, выздоровели – 444. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 28 мая, озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 477 человек. Из них 32 ребенка и 104 медицинских работника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом, за все время пандемии, заболели 22382 человека. Из них 1627 детей и 4345 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 8439 человек. А летальных случаев 669», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях. В г. Киеве были зафиксированы 54 случая.

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 158 случаев COVID-19, в Луганской – 45.