Сводка из зоны ООС за 27 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом со Старогнатовкой – из стрелкового оружия.

В утренние часы украинские военнослужащие на подступах к Марьинке отметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа «квадрокоптер». Применив штатное вооружение, украинские военные сбили БПЛА противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали украинские позиции:

у Луганского – из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов;

неподалеку Крымского и Новолуганского – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелом оказался поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка. Общее количество примененных боеприпасов – 12 единиц. При обстрелах применялись минометы калибром 60 мм и гранатометы. Накануне огнем был поврежден газопровод низкого давления в поселке шахты "Трудовская"».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.