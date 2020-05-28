Пентагон готов выделить Украине дополнительную военную помощь, – СМИ

Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и теперь может получить дополнительную военную помощь от США в размере 125 млн долл. Об этом, как пишет «Сегодня», сообщает CNN со ссылкой на представителей Конгресса и Министерства обороны США.

Это свидетельство того, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что требуется по закону для оказания помощи Украине.

Пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долл., выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в Законе о государственной обороне 2020 года.

Новый пакет помощи включает мобильные противоартиллерийские радиолокационные станции, десятки машин «скорой помощи», оборудование для безопасной связи, в том числе 100 «тактических планшетов» и два патрульных катера, оснащенные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением.