Почти четыре сотни случаев: В «ЛНР» опубликовали статистику по коронавирусу

В «ЛНР» зафиксировали 393 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В ЛНР, согласно проведенным 27 мая исследованиям, выявлены 9 новых случаев заболевания COVID-19», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 393:

выписаны – 274 человека,

летальных случаев – 6.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 мая в Украине коронавирусом заболели 22 382 человека (8 439 человек – выздоровели, 669 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев заболевания (85 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 45 случаев СOVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 27 мая) – 435 случаев заболевания (108 человека выздоровели, летальных случаев – 14).